Rezygnacja prezesa Sądeckich Wodociągów. „Jedyna rysa to polityka władz miasta”

W latach 2019-2024 udało się spłacić zobowiązania w wysokości 74,8 mln zł. Mowa o kredytach czy umorzeniu udziałów PFR. Zabezpieczono płynność spółki kredytem obrotowym w kwocie 6 mln zł. Zabezpieczono środki na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego w wysokości 21,8 mln zł (kredyt w całości do wykorzystania). Obniżono stratę wody z 29 do 19 proc. Nastąpił wzrost klientów korzystających z usługi e-BOK z 1800 do ponad 6 tys. osób.