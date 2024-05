Piłkarz Sandecji mówi wprost: jest smutek i żal. Nadzieja? Coś się jeszcze tli

No właśnie. W trzech ostatnich kolejkach nie przegraliście - ograliście Lecha II Poznań (1:0) i ówczesnego lidera Kotwicę Kołobrzeg (3:1), podzieliliście się punktami z Olimpią Elbląg (0:0). Chcieliśmy po prostu wyjść z tego wszystkiego z twarzą, z tego następnego fatalnego sezonu, zachować resztkę honoru, pokazać że potrafimy grać w piłkę, wygrać z najlepszymi. Tak się na to nastawialiśmy. Ciężko było o mobilizację wiedząc że spadamy, ale chcieliśmy pokazać resztkę twarzy.

Słyszę u Ciebie mocne przygnębienie całą sytuacją. Jest duży smutek, że stało się jak się stało. Przynajmniej u mnie. Rok po roku spadam z Sandecją, tym razem do 3. ligi… Mam żal do siebie, że w wielu meczach przez drobne urazy nie mogłem pomóc chłopakom, wcześniej również przez historię z moim sercem. Dobrze że choć wyszliśmy z tego ostatniego miejsca. Brakło nam jednak serii, dopiero teraz coś się udało, ale było już za późno.

Co czuliście wiedząc, że jednak nie utrzymacie się na szczeblu 2. ligi?

Gdy już spadek stał się pewny, oczywiście nie było to nic przyjemnego. Po meczu w Chojnicach (0:1 z Chojniczanką 26 kwietnia - przyp. red.) każdy z nas przeżywał to po swojemu, sam na sam. Jestem strasznie smutny na to, że ten los naszej drużyny tak się potoczył. Ciężko tutaj dodać coś więcej. Człowiek sam układa to sobie w głowie.