Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 już na początku lipca. Jak je sprawdzić?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024

- Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający - podaje strefaedukacji.pl

OKE wyniki egzaminów ósmoklasisty

Jeśli maturzysta zgubił hasło lub go nie pamięta, musi zwrócić się do szkoły z prośbą o wygenerowanie nowego zabezpieczenia lub kliknąć w pole "nie pamiętam hasła". Wówczas na e-mail wysłane zostanie nowe, wygenerowane przez system hasło. Co ważne, każdy ze zdających będzie miał możliwość wglądu do swojej pracy. Należy jednak wcześniej zgłosić taką chęć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Problemy z logowaniem. Egzaminy ósmoklasisty 2024

Zapewne każdy z uczniów będzie chciał jak najszybciej poznać wyniki swoich egzaminów. Może to spowodować przeciążenie systemu, ponieważ zbyt wiele osób będzie chciało zalogować się w tym samym czasie. Mogą pojawić się zatem trudności z zalogowaniem oraz opóźnienia w ładowaniu się strony. Nie należy jej co chwilę odświeżać - radzimy poczekać parę minut, aż strona się załaduje bądź w przypadku pojawienia się komunikatu 503 (Service Unavailable) jeszcze raz wejść na stronę i ponownie spróbować się zalogować.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?

Dla egzaminu ósmoklasisty nie został określony minimalny próg zdawalności, co oznacza, że nie można go nie zdać. Wyniki są jednak ważne podczas rekrutacji do liceum, technikum lub szkoły zawodowej. Co ważne, aż połowa wszystkich punktów do zdobycia w procesie rekrutacji to punkty za egzamin ósmoklasisty.