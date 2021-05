Wypadek na DK 75. Po zderzeniu z ciężarówką osobówka zamieniła się w pochodnię

Kraków. Kolejny dzień masowych szczepień na Rynku Głównym. Zainteresowanie jest ogromne. Rząd zwiększa pulę szczepionek [ZDJĘCIA]

Po sobotnim sukcesie akcji masowego szczepienia na Rynku Głównym, w deszczową niedzielę liczba chętnych do przyjęcia preparatu firmy Johnson&Johnson nie zmalała. Już przed dziesiątą w kolejce stanęła osoba numer sześćset, a to oznaczało, że została już tylko połowa dostępnych jednodawkowych szczepionek. Zgodnie z zapowiedzią ministra Michała Dworczyka, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem, rano do każdego punktu dostarczona została dodatkowa pula 1000 preparatów. Do końca dnia 1200 osób przyjęło jednodawkową szczepionkę na krakowskim Rynku, w ramach akcji "Zaszczep się w majówkę". Akcja trwa jeszcze w poniedziałek 3 maja.