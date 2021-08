Wypadek trzech samochodów na autostradzie A4 między Tarnowem a Dębicą. Interweniowały służby ratunkowe z dwóch powiatów [ZDJĘCIA]

NOWE Brzeszcze. Uroczystości w 79. rocznicę powstania podobozu KL Auschwitz-Jawischowitz. Zginęło w nim co najmniej 2 tysiące więźniów [ZDJĘCIA]

15 sierpnia minęło 79 lat od przybycia pierwszego transportu więźniów z niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz-Birkenau do podobozu KL Auschwitz-Jawischowitz. Byli to Żydzi deportowani do KL Auschwitz z Francji, którzy zostali skierowani do pracy w kopalni. To był pierwszy przypadek w niemieckim nazistowskim systemie obozowym wykorzystania więźniów do przymusowej niewolniczej pracy pod ziemią.