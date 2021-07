Wypadek w Tymowej. Zderzenie motocyklisty z samochodem osobowym. Kierowca jednośladu ranny [ZDJĘCIA] Robert Gąsiorek

Do zdarzenia doszło w sobotę 24 lipca około godz. 15.30 na drodze powiatowej w Tymowej (powiat brzeski). Na łuku drogi doszło do zderzenia osobówki z motocyklistą. Kierowca jednośladu trafił do szpitala.