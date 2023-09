Z Alwerni przez Krzeszowice do Krakowa. Najpierw autobusem a potem pociągiem. Wystarczy jeden bilet. Zdjęcia

Połączenia dowozowe z Alwerni do Krzeszowic

W tej sprawie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Alwerni i Kolei Małopolskich. Ustalono, że na początek realizowane będą kursy między godziną 5.30 a 23 w dni robocze w innych godzinach niż obecnie jeżdżący bus na tej trasie. Gminę kosztowałoby to rocznie ok. 300 tys. zł.

Stąd pomysł, aby uruchomić całkiem nowe połączenia autobusowe, które umożliwiałyby mieszkańcom Alwerni dojechanie do stacji w Krzeszowicach, a stamtąd m.in. do Krakowa. Wszystko na jednym zintegrowanym bilecie, który byłby ważny na autobus do Krzeszowic, potem na pociąg, a samym w Krakowie pasażerowie mogliby skorzystać jeszcze z autobusów miejskich.

Wielu mieszkańców gminy Alwernia dojeżdża codziennie do pracy, szkoły, czy na studia w Krakowie. Część własnymi samochodami, inni busami. Zabiera to sporo czasu, szczególnie w samym Krakowie. Do tego sporo do życzenia pozostawia komfort podróży busami.

- To znacznie poprawiłoby szybki dojazd do centrum Krakowa. Mieszkańcy mogliby bez samochodu udać się do Krakowa, co często zgłaszali seniorzy - podkreśla Beata Nadzieja-Szpila, burmistrz gminy Alwernia, dodając, że wkrótce planowane są kolejne bardziej szczegółowe rozmowy.

Na powrót pociągów do Alwerni w najbliższych latach nie ma szans. Linia kolejowa z Trzebini do Wadowic przez Alwernię została zamknięta w 2002 roku. Po uznaniu jej przez kolej za nierentowną zaczęła popadać w ruinę. W ostatnim czasie zmieniło się to podejście, tym bardziej, że coraz więcej pasażerów wybiera kolej.

Wiele linii kolejowych po latach doczekało się modernizacji. PKP Polskie Linie Kolejowe w zamierzeniach inwestycyjnych planuje także reaktywację linii 103 z Trzebini przez Spytkowice do Wadowic poprzez modernizację i ponowną elektryfikację. Zabiegają o to samorządowcy z powiatu wadowickiego. Dla Wadowic była to istotna linia, bo dawała połączenie ze Śląskiem.