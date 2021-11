Zaginiona 49letnia mieszkanka Bukowna odnalazła się. Sama wróciła do domu OPRAC.: Paweł Mocny

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu prowadzi poszukiwania zaginionej mieszkanki Bukowna. Ta 49-latka wyszła z domu i do tej pory nie powróciła do miejsca zamieszkania, nie nawiązała też żadnego kontaktu z rodziną. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z olkuską policją. Aktualizacja: kobieta wróciła do domu.