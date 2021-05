Zakopane. Będą utrudnienia w ruchu. Na ulice w rejonie dworca wyjechały koparki

Od środy 5 maja na skręt z ronda w kierunku ulicy Kościuszki wjechała koparka i pojawili się robotnicy. Rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Od środy nie da się skręcić z ronda na ul. Kościuszki. Objazd został poprowadzony przez ul. Gimnazjalną i dalej ul. Sienkiewicza aż do ul. Kościuszki. W związku z tym wyłączone z użytkowania zostały parkingi wzdłuż ul. Gimnazjalnej. Taka organizacja ruchu będzie funkcjonowała do 8 maja. Potem rozpocznie się kolejny etap prac.

Od 10 maja roboty będą prowadzone na ul. Chramcówki. Zamknięty zostanie ruch na tej ulicy od skrzyżowania z ul. Gimnazjalną do ronda. Objazd dla jadących z Chramcówek na ul. Kościuszki lub ul. Jagiellońską wytyczony będzie ul. Gimnazjalną, na której nadal nie będą czynne parkingi. Ten etap potrwa do 13 maja.

Od 17 do 20 maja roboty będą prowadzone na ul. Jagiellońskiej. Trasa ta nie będzie całkowicie zamknięta. Wyłączony zostanie jeden pas ruchu.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne oddane zostanie do użytku wiosną 2022 roku. Jego budowa została podzielona na kilka etapów. Pierwszy – modernizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego i budynki dawnej przychodni – już został zakończony. Drugi etap – który właśnie się rozpoczął, to budowa dworca autobusowego dla komunikacji lokalnej i dalekobieżnej, wielopoziomowego parkingu i przebudowa wspomnianego ronda. Trzeci etap to modernizacja placu w Kuźnicach. Całość prac ma pochłonąć ok. 90 mln zł. Z kolei etap, który się właśnie rozpoczyna będzie kosztował ok. 40 mln zł z czego niemal 15 mln to dofinansowanie ze środków unijnych.