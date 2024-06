Zakopane to kraina mlekiem i miodem płynąca? Tylko nikt nie może doliczyć się ile wynosi dług. 78 mln, 110 mln, czy 200 mln zł?

Od przejęcia władzy przez Łukasza Filipowicza w Zakopanem minęły już niemal dwa miesiące. Cały czas jednak nie wiadomo dokładnie na jaką kwotę miasto jest zadłużone. Radni, którzy popierali poprzedniego burmistrza mówią o świetnym stanie finansów, podczas gdy radni, którzy do niedawna byli w opozycji i nowy burmistrz mówią o ukrytych kosztach, których w budżecie nie uwzględniono.

- Czy mam podać realne zadłużenie, czy to, które zaprojektowano w budżecie? To zaprojektowane wynosi 78 mln zł, ale na ten moment szacuję już ponad 100 mln. W budżecie zaplanowano sprzedaż mienia, która przez pół roku nie została zrealizowana. Nie zaplanowano dopłat do oświaty na 6 mln zł. Ciężko jest określić na ten moment wysokość zadłużenia - mówił Łukasz Filipowicz.

Kraina mlekiem i miodem płynąca

- Nie straszmy się tym deficytem i zadłużeniem. Znamy raport przekazania w dniu 7 maja. Drula przekazał miasto Filipowiczowi z długiem 78 mln zł. W 2014 wynosiło prawie 50 mln zł. Przez 10 lat zadłużenie wzrosło tylko o 28 mln zł - mówił Jan Gluc wyliczając jednocześnie milionowe przychody miasta z podatków.