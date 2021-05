Zakopianka. Kolizja w Białym Dunajcu. Kierowców mogą czekać utrudnienia w ruchu

NOWE Krzeszowice. Wprowadzą zakaz palenia węglem. Podjęli drugą próbę i radnym udało się przegłosowć rezolucję w tej sprawie

W gminie Krzeszowice zostanie wprowadzony zakaz palenia węglem z początkiem 2030 roku. Do tego zmierzają samorządowcy. Podczas ostatniej sesji radni miejscy przegłosowali w tej sprawie apel, z którym zwrócą się do władz województwa małopolskiego, bo uchwały o zakazie palenia węglem to kompetencja sejmiku.