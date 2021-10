Zator z najwyższą w powiecie oświęcimskim dotacją z Polskiego Ładu. Ponad 13 mln zł na budowę Miejskiego Ośrodka Sportu [WIZUALIZACJA] Monika Pawłowska

Blisko 2 mld zł trafi do małopolskich samorządów w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Prawie 76 mln zł otrzymały samorządy powiatu oświęcimskiego. Najwyższa kwota przypadła gminie Zator - 13 050 000 zł. To 90 proc. kwoty potrzebnej do budowy Miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. Parkowej w Zatorze. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę, przeleżał w szufladzie burmistrza dwa lata. Teraz ma szansę na realizację. Wiemy, jak będzie wyglądał. Zobacz wizualizację. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE [przycisk]g[/przycisk]