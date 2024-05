Zdrowe przekąski. Miodowo-orkiszowe ciasteczka z płatkami orkiszowymi dla miłośników zdrowych słodyczy [PRZEPIS]

Ciasteczka orkiszowe to proste do przyrządzenia łakocie, które sprawią wiele radości wszystkim łasuchom. Dzięki wartościowym składnikom ciasteczka są pożywne i wspaniale zastąpią tradycyjne sklepowe słodycze. Wypiek ciastek jest tak prosty, że każdy sobie z nim poradzi. Przygotowanie ciasteczek może stać się świetną zabawą, do której warto zaprosić dzieci.

Składniki

2,5 szklanki płatków orkiszowych

1 szklanka mąki orkiszowej

1 szklanka pełnoziarnistej kaszki z orkiszowej Holle

1/2 szklanki mleka

2 jajka

5 łyżek miodu

100 g masła klarowanego

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

ulubione bakalie (opcjonalnie)

Wykonanie

Suche składniki wymieszać ze sobą w jednej misce, a jajka, mleko, miód w drugiej. Uwaga: bakalie dobrać i posiekać odpowiednio drobno dostosowując wielkość i rodzaj do wieku dzieci. Połączyć zawartości obu misek. Wszystkie składniki wymieszać w misce łyżką, dodać roztopione masło klarowane oraz posiekane bakalie. Jeżeli ciasto będzie zbyt gęste - dodać więcej mleka. Piekarnik nagrzać do temperatury 160-170 stopni. Na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia nakładać dużą łyżką ciastka delikatnie zaokrąglając ich brzegi. Ciasteczka piec około 8-10 minut, najlepiej z termoobiegiem.