Żywa lekcja tradycji, czyli jak dawniej wyglądały żniwa w regionie

„Kto we żniwa patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu” – mówi dawne przysłowie. Żniwa na dawnej wsi należały do wyjątkowego czasu. Był to okres ciężkiej i wytężonej pracy. Wtedy ziemia owocnie wypłacała się za pracę, jaką się w nią włożyło – wydawała plon. Przebieg żniw uzależniony był od kaprysów pogody i mobilizacji żniwiarzy. Cała społeczność wsi, mimo upału, wyruszała w pole z kosami, by zebrać plon. Na polach pracowały całe rodziny, w domu zostawali jedynie chorzy i bardzo małe dzieci. Starsze dzieci pomagały przy żniwach. Dziś młode pokolenie już nie pamięta, jak dawniej wyglądały żniwa. By ocalić od zapomnienia ginącą tradycję i dawną pracę naszych dziadów, powstało nagranie Zespołu ,,Dolina Słomki” w Gospodarstwie państwa Kwitów ,,W Zielonym Gaju”, które można zobaczyć na YouTube pt.: Tradycyjne żniwa z ,,Doliną Słomki” w gospodarstwie edukacyjnym ,,W Zielonym Gaju”.