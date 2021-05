18 lat od pożaru "Giganta". Czy w miejscu pustego placu powstaną bloki? Mieszkańcy zaniepokojeni, w tle rodzina Kulczyków

Nasz rozmówca obawia się, że zabudowa w tym miejscu będzie bardzo intensywna i pojawi się m.in. problem braku miejsc parkingowych w okolicy. Istotnie, już teraz część ulicy Wybickiego w bezpośrednim sąsiedztwie działki po "Gigancie" jest wydzielona na miejsca parkingowe. Co więcej, olbrzymi parking po spalonym domu handlowym jest czynny i choć prowadzi go komercyjna firma, to służy on od lat zarówno mieszkańcom osiedla Krowodrza Górka, jak i licznym petentom pobliskiego Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza.

Boją się korków i cienia

Czy władze miasta widzą ten problem? Jak mówi nam wiceprzewodniczący rady dzielnicy Prądnik Biały Dariusz Partyka, dotychczas radni konsekwentnie negatywnie opiniowali wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla wysokich budynków na terenie po spalonym Gigancie. Te co jakiś czas wpływają do krakowskiego magistratu. - W sąsiedztwie miejsca, gdzie stał niegdyś Gigant, znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Postawienie kolejnych bloków wiązałoby się z pogorszeniem sytuacji parkingowej, a w niektórych przypadkach nowe bloki zacieniłyby już istniejące - twierdzi radny Partyka.