34. Festiwal Teatrów Ulicznych. Aktorzy Teatru KTO zaprezentowali widowisko pt. "Zapach czasu". Zaczarowany świat dzieciństwa [ZDJĘCIA] KRŚ

W Krakowie przez cały weekend trwa 34. Festiwal Teatrów Ulicznych. W piątek na Rynku Głównym o godz. 22 mogliśmy zobaczyć widowisko prezentowane przez aktorów Teatru KTO pt. "Zapach czasu". To jedna z najbardziej spektakularnych plenerowych inscenizacji Jerzego Zonia, przywołująca zaczarowany, wypełniony nadziejami i lękami świat dzieciństwa, inspirowana biografią reżysera oraz twórczością Gabriela Garcii Márqueza, Hugo Clausa i Emila Zegadłowicza. Spektakl prezentowany był na ponad 60 festiwalach w 15 krajach m. in. w Brazylii, Meksyku, Korei Południowej, Iranie, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Francji, Rumunii, we Włoszech i na Litwie.