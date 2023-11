39 lat temu oddano do użytku pętle XXX-lecia PRL w Krakowie. Teraz to świeżo przebudowana pętla Krowodrza Górka

Prace rozpoczęły się dwa lata wcześniej i zakładały one budowę tramwaju również na Azory i Bronowice. Tramwaj do Krowodrzy Górki był I etapem tej inwestycji. Dziś tramwaj do Bronowic już mamy, a linię z Krowodrzy Górki przeciągnięto do Górki Narodowej. Linia na Azory jest w planach, budowana jest linia do Mistrzejowic. Pojawiają się jednak i nowe projekty - linia do Przegorzał, na os. Złocień, a są i tacy, którzy marzą o tramwaju do Wieliczki.