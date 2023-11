Jesień na Zakrzówku. Idealne miejsce na spacer. Piękne kolory drzew i brudna laguna basenów ZDJĘCIA Z DRONA

Dawny kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi – park Zakrzówek jest jesienią dostępny dla mieszkańców. To ponad 50 ha terenu. Tylko ciepło się ubierzcie, bo choć jest słonecznie to lato już dawno za nami.

Parku Zakrzówek liczy ponad 50 ha, a wraz z przyległymi terenem to około 100 ha terenu zielonego praktycznie w samym centrum miasta. To niezwykle urokliwe ścieżki spacerowe, punkty widokowe, a także idealna przestrzeń dla biegaczy. Powstały tutaj ścieżki biegowe, specjalnie wymierzone i przygotowane tak, aby można było przeprowadzić profesjonalny trening biegowy, czy rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Pomagają w tym chociażby dostępne na trasie elementy do rozciągania czy pitniki. Zakrzówek to również duże możliwości dla rowerzystów, czy wspinaczy, którzy wyjątkowo chętnie korzystają z tego terenu.

Kąpielisko oczywiście jest już zamknięte, zapewne skorzystają z niego tylko miłośnicy morsowania. Ale pływające pomosty ograniczające baseny to również miejsce na spacer. Można się z nich dostać w różne rejony parku, a korzystanie z nich możliwe jest przez cały rok. Same baseny lekko przybrudzone czekają na wiosenne porządki i letnie otwarcie dla miłośników kąpieli w Krakowie. Przez okres wakacji Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie rozdał blisko 100 tys. opasek rejestrujących wejście na teren kąpieliska.

Baseny i drewniane pomosty do plażowania to nie wszystko. Wejście na teren Zakrzówka oznacza także możliwość korzystania z innych atrakcji. Należą do nich ściany wspinaczkowe, stoły do tenisa stołowego, ścieżki do biegania, huśtawki, strefa do grillowania, strefa workout, oraz miejsca piknikowe i punkty obserwacyjne, z których możemy napawać się urokliwymi widokami.