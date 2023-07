Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO

Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie

Po modernizacji Zakrzówka stał się on najbardziej obleganą letnią destynacją w Krakowie. Nic dziwnego, bo to obecnie miejsce, w którym można miło spędzić czas na świeżym powietrzu i korzystać z uroków lata. Wielkimi zaletami kąpieliska są sięgająca 15 metrów przejrzystość wody i jej turkusowy kolor. To efekt występujących w tym miejscu złóż wapienia.

Zakrzówek. Pięć basenów pływających

Zakrzówek. Dodatkowe aktywności dla plażowiczów

Baseny i drewniane pomosty do plażowania to nie wszystko. Wejście na teren Zakrzówka oznacza także możliwość korzystania z innych atrakcji.

Należą do nich ściany wspinaczkowe, stoły do tenisa stołowego, ścieżki do biegania, huśtawki, strefa do grillowania, strefa workout, oraz miejsca piknikowe i punkty obserwacyjne, z których możemy napawać się urokliwymi widokami. Ponadto kąpielisko dysponuje toaletami, przebieralniami i prysznicami.