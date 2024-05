Bagry. Nowa piękna plaża i kąpielisko w Krakowie pełne słońca ZDJĘCIA Mateusz Bijak

Plaża Bagry. Piękny widok na pełen żaglówek zalew, czysty piasek, szerokie zejście do wody - to teraz zdaniem wielu krakowian najpiękniejsza plaża w tym mieście. Jest zlokalizowana we wschodniej części Parku Bagry w Krakowie Podgórzu (teren pomiędzy ulicami Bagrową, Kozią oraz torami kolejowymi w rejonie kładki prowadzącej do osiedla Prokocim i klubem Horn). Na upalną końcówkę wiosny oraz lato krakowianie i turyści zyskali wspaniałe miejsce na rekreację. W galerii obejrzyjcie, jak wygląda nowa plaża w Krakowie, gdy nie jest przepełniona.