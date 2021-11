77. rocznica katastrofy kolejowej w Barwałdzie Średnim k. Kalwarii Zebrzydowskiej. Niemcy nigdy nie ujawnili liczby ofiar [ZDJĘCIA]

Zginęło wtedy ok. 130 osób, a ponad 100 kolejnych zostało rannych. Stalowe lokomotywy w chwili zderzenia rozpadły się na metalowe kawałki, które cięły ludzi jak noże. Całkowicie zniszczone zostały dwa pierwsze wagony osobowe, które były zrobione z drewna.

24 listopada 1944 roku po godz. 15. na odcinku Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice ok. 300 m od obecnego przystanku Barwałd Średni przepełniony pociąg osobowy relacji Zakopane - Kraków zderzył się w Barwałdzie czołowo z transportem wojskowym, wiozącym zaopatrzenie dla niemieckiego wojska.

Czy Niemcy ujawnią archiwa?

Zidentyfikowane ofiary tragedii były w większości Polakami w pociągu osobowym (większość Niemców ocalała). Władze niemieckie, pomimo zbliżającego się frontu, prowadziły śledztwo w tej sprawie, jednak żadne dokumenty ani zdjęcia nie zostały do dziś odnalezione. Nigdy nie udało się ustalić dokładnej liczby ani listy ofiar katastrofy i zapewne nie będzie to możliwe bez dostępu do niemieckich archiwów.