Afera korupcyjna w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie. Zamieszana kierowniczka referatu Urzędu Miasta

FLESZ - Po co nam Polski Ład?

Urzędniczce przedstawiono zarzut przyjęcia łapówki (ok. 2 tys. zł) w 2019 roku. Kobieta nie przyznała się do winy. Agnieszka B. ma dozór policji, zakaz kontaktu z określonymi osobami, zastosowano też wobec niej poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. złotych.

Jest to dalszy ciąg zatrzymań w sprawie korupcji w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie. Dotychczas prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie postawił zarzuty 24 żołnierzom. Chodzi o łapówki za skierowanie m.in. na misję do Kosowa. Zatrzymany w kwietniu dowódca 6. Batalionu Dowodzenia ppłk Marcin M. miał też brać łapówki w zamian za powołanie dwóch osób do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce. Wobec dwóch żołnierzy sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie informuje, że z uwagi na rozwojowy i dynamiczny charakter śledztwa oraz pojawiające się w nim kolejne wątki o charakterze korupcyjnym nie są wykluczone dalsze zatrzymania w sprawie.