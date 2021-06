Agata Kornhauser-Duda na jubileuszu 25-lecia wolbromskiego koła PSONI i otwarciu ośrodka terapii osób niepełnosprawnych w Kluczach

TiramiSu: krakowska szkoła przyszłości pod patronatem ASTOR, czołowej polskiej firmy technologicznej. Tu każde dziecko rozwinie swój talent

Znana z niezwykle twórczego, ludzkiego podejścia do nowych technologii rodzina Życzkowskich wraz z przyjaciółmi - znakomitymi nauczycielami - otwiera w Krakowie szkołę podstawową o wszystkomówiącej nazwie: TiramiSu, czyli – z włoska - „pociągnij mnie ku górze”. Tu każde dziecko z radością rozwinie swe talenty i pasje, a każdy rodzic będzie mógł być spokojny o bezpieczeństwo i przyszłość swej pociechy. Placówka łączy najlepsze doświadczenia edukacji Montessori oraz wielce cenionej w świecie, zanurzonej w naturze, edukacji fińskiej z atutem, którego nie ma nikt: dostępem do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych – robotów, automatów, sztucznej inteligencji oraz wiedzy czołowych specjalistów. Jeśli chcesz poznać szczegóły, przyjdź na spotkanie w czwartek 10 czerwca o godzinie 18.00 do szkoły przy ul. Kieleckiej 7a w Krakowie.