Akcja ekologiczna "Gwiazda betlejemska za surowce wtórne" w Gemini Park Tarnów. Przynieś surowce wtórne i odbierz świąteczny kwiat.

Akcja ekologiczna „Gwiazda betlejemska za surowce wtórne” w Tarnowie

Celem akcji jest zabranie surowców wtórnych, a także umocnienie świadomości ekologicznej i jej promocja. W tym roku przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe gwiazdy betlejemskie, które są symbolem nadchodzących świąt.

W sobotę, 16 grudnia w godzinach 10:00-14:00 w Gemini Park , przy ul. Nowodąbrowskiej 127 w Tarnowie będziemy prowadzić zbiórkę surowców wtórnych. Niepotrzebny i zużyty sprzęt elektryczny, butelki PET i aluminiowe puszki wymienimy na gwiazdy betlejemskie. Akcja potrwa do godziny 14:00 lub do wyczerpania zapasów.

Gwiazda betlejemska za surowce wtórne - jak to działa?

To proste! Każdy może otrzymać 2 gwiazdy betlejemskie, wszystko zależy od ilości surowców wtórnych jaką nam dostarczy. Wasze odpady zostaną policzone i zanotowane. W zamian otrzymujecie bilecik na odbiór gwiazdy, który zrealizujecie na pobliskim stoisku. Warto więc już teraz zacząć opróżniać szafki i przygotować niesprawne elektrośmieci oraz zbierać plastikowe butelki i aluminiowe puszki



Jedna gwiazda za dwie sztuki zużytego sprzętu elektrycznego małego rozmiaru (o maks. długości 20 cm)*

za dwie sztuki zużytego sprzętu elektrycznego małego rozmiaru (o maks. długości 20 cm)* Jedna gwiazda za każdą sztukę zużytego sprzętu elektrycznego średniego rozmiaru (powyżej długości 20 cm)**

za każdą sztukę zużytego sprzętu elektrycznego średniego rozmiaru (powyżej długości 20 cm)** Jedna gwiazda za każdą 20 sztuk plastikowych butelek PET

za każdą 20 sztuk plastikowych butelek PET Jedna gwiazda za każdą 20 aluminiowych puszek

* Małe elektrośmieci (o maksymalnej długości 20 cm) to: małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny np. telefon, słuchawki, głośnik bezprzewodowy, zabawka elektryczna, ładowarka, prostownica do włosów, przedłużacz, młynek elektroniczny, czujnik dymu, termostat, myszka do komputera, tablet, aparat fotograficzny, pilot, zegarek itp.

** Średnie elektrośmieci (powyżej długości 20 cm) to: mikrofalówka, monitor, blender, toster, mikser, laptop, suszarka do włosów, żelazko, radio, wiertarka, wentylator, drukarka, fax, lampka stojąca.