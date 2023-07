Akcja ratunkowa na Wiśle w Krakowie. Z pomocą pospieszyli ratownicy WOPR. Uratowali kobietę, która skoczyła z mostu Dębnickiego

Akcja ratunkowa na Wiśle. Kobieta skoczyła z mostu

W piątek (21 lipca) ok. godz. 20 WOPR otrzymało zgłoszenie od straży pożarnej o kobiecie, która skoczyła do Wisły z mostu Dębnickiego. Ratownicy natychmiast udali się łodzią we wskazane miejsce.

- Okazało się, że poszkodowana znajduje się na łodzi tramwaju wodnego. Ratownik wszedł na pokład i przejął kobietę - poinformowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Krakowie.

Następnie z pomocą policjantów przetransportował kobietę na pokład łodzi policyjnej. Tam dokonał wstępnego wywiadu oraz badania. Kobieta była przytomna. Przekazano ją ratownikom medycznym.