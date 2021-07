Akcja #szczepiMYgminy organizowana przez Polska Press Grupę objęta Patronatem Honorowym Premiera Mateusza Morawieckiego

Do tej pory w Polsce wykonano około 34 milionów szczepień - w pełni zaszczepionych zostało 17 milionów Polaków. Wart podkreślenia jest fakt, że - według ekspertów - abyśmy uzyskali odporność populacyjną i wygasili epidemię, szczepieniu powinno poddać się około 70 proc. Polaków. To dlatego Grupa Polska Press zainicjowała akcję #szczepiMYgminy, w ramach której popularyzujemy ideę szczepień na poziomie lokalnym, tj. wśród mieszkańców gmin.

Walka z pandemią trwa już blisko półtora roku, co oznacza, że nadal istnieje potrzeba, aby edukować społeczeństwo i zachęcać Polaków do szczepień. Jest to jedyna możliwa droga, abyśmy w pełni wygrali walkę z pandemią koronawirusa. Polska Press angażuje się cyklicznie w akcje społeczne, dlatego naturalnym kierunkiem działań było zorganizowanie akcji #szczepiMYgminy, a tym samym wsparcie organizowanego przez rząd Narodowego Programu Szczepień. Jako jedna z największych grup medialnych w Polsce, czujemy się w obowiązku, aby wspomóc włodarzy gmin w promocji szczepień.