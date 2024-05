Inteligentny, ironiczny i świetnie zagrany film sensacyjny. "Hit Man" od 17 maja w krakowskich kinach Paweł Gzyl

"Hit Man" Materiały prasowe

Doceniony przez krytyków i festiwalową publiczność, „Hit Man” to komediowy film sensacyjny w reżyserii wielokrotnie nominowanego do Oscara Richarda Linklatera. W roli głównej – współpracownika policji, który by złapać osoby zlecające morderstwa, sam wciela się w zabójcę - wystąpił znany z megahitu „Top Gun: Maverick” oraz filmów „Tylko nie ty” i „Twisters” – Glen Powell. Partneruje mu zjawiskowa Adria Arjona. Premiera - w piątek 17 maja.