Startuje trzecia odsłona cyklu Filmy Wszech Czasów w Kinie Pod Baranami. 16 czerwca zobaczymy "Przed wschodem słońca"

Filmy Wszech Czasów to autorski program pokazów filmowej klasyki w Kinie Pod Baranami. Projekcje poprzedzone są wprowadzeniami przygotowanymi przez filmoznawców i krytyków filmowych. Większość filmów prezentowana jest w wersji odrestaurowanej cyfrowo, a niektóre wyświetlane są z taśmy 35mm. W minionym sezonie można było zobaczyć takie filmy jak "Casablanca", "Psychoza", "Tron we krwi", "Big Lebowski" czy "Dwunastu gniewnych ludzi". W czerwcu 2024 roku Filmy Wszech Czasów po raz trzeci wracają do Kina Pod Baranami.

Data projekcji nie jest przypadkowa. Równe trzydzieści lat temu, 16 czerwca 1994 roku, bohaterowie filmu spotkali się po raz pierwszy. Ich losy doczekały się jeszcze dwóch kontynuacji: "Przed zachodem słońca" (2004) i "Przed północą" (2013). 16 czerwca to także Bloomsday - dzień poświęcony pamięci irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a, do którego reżyser Richard Linklater ("Boyhood", "Hit Man") na różne sposoby nawiązuje w swojej trylogii.

Francuska studentka Celine (Julie Delpy) i Amerykanin Jesse (Ethan Hawke) poznają się w pociągu jadącym do Wiednia. Ona zmierza w stronę Paryża, gdzie w następnym tygodniu ma zacząć zajęcia na Sorbonie. On - do Wiednia, miasta, skąd ma odlecieć z powrotem do Stanów. Od pierwszego spojrzenia coś przyciąga ich do siebie. Zaczynają rozmawiać, razem jedzą posiłek w wagonie restauracyjnym, a gdy docierają do Wiednia, Jesse namawia Celine, by wysiadła razem z nim. Błahe rozmowy przeradzają się w poważne tematy, a wzajemne zauroczenie w uczucie.