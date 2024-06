Alerty RCB dla Podhala. Nadciąga załamanie pogody, a w Tatrach chmury walczą ze słońcem

Na Kasprowym Wierchu w Tatrach pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. Gęste chmury ograniczające widoczność do kilkunastu metrów potrafią w ciągu kilku sekund rozpłynąć się i odsłonić błękitne niebo. Takie radykalne zmiany powtarzają się nawet co kilka - kilkanaście minut. Do tego pojawia się deszcz, a w oddali znad Słowacji widać nadciągające niemal czarne chmury.

Ostrzeżenia przed załamaniem pogody mieszkańcom Podhala i turystom przebywającym w tej części Polski wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. - Uwaga! Dzis, w nocy i jutro (¾.06) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Mozliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdz bezpieczne schronienie - czytamy w przesłanym ostrzeżeniu.

Ostrzeżenia wysył także Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego. - Cała Małopolska już teraz objęta jest meteorologicznymi ostrzeżeniami IMGW-PIB II stopnia. Do północy prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a punktowo do 45 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad - czytamy w komunikacie.