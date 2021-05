Alwernia. Protestują przeciwko budowie drogi z Zatora do Rudna i budowie parku rozrywki w Brodłach [ZDJĘCIA, WIDEO] AKTUALIZACJA

Nowy Sącz. Kiedy w końcu ruszy budowa "sądeczanki". Minister Adamczyk podaje datę

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury liczy, że już w 2026 roku zostanie oddana do użytku droga szybkiego ruchu z Brzeska do Nowego Sącza czyli tzw. sądeczanka. Poważnym problemem w realizacji tej długo oczekiwanej inwestycji jest jednak brak zgody pomiędzy zainteresowanymi samorządami co do ostatecznego przebiegu tego połączenia.