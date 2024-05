AZS AWF Kraków nie odpuszcza, walczy o udział Aleksandry Jareckiej w igrzyskach

W piśmie od PZSzerm czytamy m.in.:

„Zajęcie 3 miejsca w rankingu PZS nie jest jednoznaczne z powołaniem do reprezentacji olimpijskiej oraz nie musi świadczyć o aktualnie bardzo wysokim poziomie sportowym Zawodniczki, co jasno jest wyartykułowane w Krajowych Zasadach Kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. W związku z chęcią wyboru najsilniejszej reprezentacji, po dłuższej debacie w trakcie zebrania Zarządu, trener reprezentacji Bartłomiej Język ostatecznie wyznaczył zawodniczkę Martynę Swaotowską-Wenglarczyk do startu indywidualnego i drużynowego na Igrzyskach Olimpijskich, co zostało zaopiniowane pozytywnie przez dyrektora sportowego i jednogłośnie zatwierdzone przez Zarząd PZS.