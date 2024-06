Balkonowi Janusze to HIT 2024 roku. Ich konstrukcje i pomysły przechodzą ludzkie pojęcie. Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla 14.06 Dominik Berneński

Pieczenie kiełbasek pod parasolem to jeszcze nic. Kliknijcie w galerię zdjęć i zobaczcie do czego zdolni są Janusze na balkonie. W niektóre pomysły aż ciężko uwierzyć! Zobacz galerię (52 zdjęcia)

Czy lato, czy zima chętnie korzystamy z balkonów, które mogą - jak się okazuje - mieć wiele różnych zastosowań. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze przechodzi nieraz ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając grafiki. Abstrakcyjne pomysły Janusza i Grażyny na "zagospodarowanie" balkonów i "ozdabianie" osiedli są ciężkie do wyobrażenia i budzą uśmiech politowania. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Balkonowi Janusze to HIT Internetu 2024 roku!