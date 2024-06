Barszcz Sosnowskiego już kwitnie. Jak wygląda i gdzie w Małopolsce rośnie ta niebezpieczna roślina

Lato to czas kwitnienia wielu roślin. To właśnie wtedy swój czas kwitnienia ma także niebezpieczna roślina, jaką jest barszcz Sosnowskiego. Dorastająca nawet do 5 metrów roślina poprzez wydzielanie w czasie kwitnienia toksycznych oparów może spowodować poparzenia. Związki zawarte w barszczu Sosnowskiego stają się żrące pod wpływem światła słonecznego przez, co mogą powodować poparzenia chemiczne skóry II i III stopnia.

Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?

Lasy Państwowe zaznaczają, że w Polsce mamy ok. 70 gatunków roślin, które są bardzo podobne do barszczu Sosnowskiego i które wcale nie są szkodliwe, a nawet podlegają prawnej ochronie.

Barszcz Sosnowskiego osiąga wysokość ok. 2-3 m, a czasem do 4-5 m. Jego liście (odziomkowe i dolne łodygowe trójlistkowe) są bardzo duże. Blaszki liściowe mają ok. 1,2-1,6 m długości. U barszczu Sosnowskiego – są one słabiej podzielone o bardziej tępych odcinkach niż u barszczu olbrzymiego. Listek szczytowy szerszy jest i bardziej zaokrąglony natomiast u barszczu olbrzymiego – wysmukły, zaostrzony. Osobniki młode wykształcają tylko rozety liściowe. Kwiaty są białe lub czasem różowawe, zebrane w duże, wielkopromieniowe, lekko wypukłe baldachy (największy – na osi pędu głównego o średnicy 30-80 cm i kilkadziesiąt mniejszych), złożone na ogół z kilkudziesięciu baldaszków, natomiast łodyga okrągła, bruzdowana, słabo owłosiona, na jej powierzchni znajdują się charakterystyczne fioletowawe plamki; u podstawy zazwyczaj osiąga średnicę ok. 5-12 cm, pusta w środku. Łodyga (pęd kwiatowy) jest wykształcona zazwyczaj w 2-3 roku wegetacji.