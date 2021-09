Biecz. Zamontowali fotopułapki w pobliżu kontenerów na śmieci, bo nie mogli sobie poradzić z zaśmiecaniem terenu wokół nich

W gminie prowadzona jest normalna zbiórka odpadów , gdy śmieciarka jedzie od posesji do posesji. Samorząd chciał być jednak jeszcze bardziej uczynny wobec mieszkańców i zorganizował tak zwane gniazda. To nic innego, jak kilka pojemników na segregowane odpady.

Potwierdziło się jednak, że dobrymi chęciami piekło wybrukowane, bo „gniazda” zaczęły się zamieniać w śmietniska.

- Mamy trzy, szczególnie newralgiczne miejsca. To okolice targowiska przy przejeździe kolejowym, granica Rożnowic i Racławic przy drodze wojewódzkiej – wylicza.

Do wymienionych trzeba doliczyć okolice prywatnej działki jednego z mieszkańców, gdzie też utworzone zostało gniazdo, ale najpewniej trzeba go będzie zlikwidować, bo właściciel ma dosyć firmowania składu śmieci na swojej własności. Proceder zmusił gminę do działania – zamontowany został monitoring. Fotopułaki zamontowane w Bieczu dały konkretny efekt – dwadzieścia ukaranych osób, które same dostarczyły na siebie dowody.