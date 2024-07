Czy w Oświęcimiu grasuje podpalacz? Na razie płonęły cztery śmietniki na osiedlu Chemików

Ogień zajmował pojemniki do niesegregowanych odpadów w altanach śmietnikowych znajdujących się przy ulicach: Pilata, Wyspiańskiego, Przedszkolnej i Chrobrego. Pojemniki do zmieszanych odpadów zwykle znajdują się w altanach. Zamykanych jest 20 procent w mieście. Do pozostałych jest łatwy dostęp.

- Ktoś chyba chciał sprawdzić naszą gotowość bojową – mówił z przekąsem dyżurny oświęcimskiej PSP. - Sytuacja była tak zwariowana, że - po powrocie jednostki do bazy po zakończeniu jednej akcji – otrzymywaliśmy zgłoszenie do kolejnej. I tak łącznie w czterech lokalizacjach spłonęło łącznie sześć pojemników. Po trzecim wyjeździe mieliśmy już pewność, że pożary nie są dziełem przypadku, ale świadomych działań. Zgłosiliśmy na policję, aby patrole zwiększyły czujność na osiedlu Chemików, bo wszystkie pożary miały miejsce w bliskich od siebie odległościach.

Policja potwierdziła, że otrzymała dwa zgłoszenia o pożarach śmietników za pośrednictwem telefonu alarmowego 112. Pozostałe zapewne trafiały bezpośrednio do strażaków. Po zgłoszeniach od strażaków policjanci zaczęli zwracać szczególną uwagę na rejon osiedla Chemików. Sprawcy jednak nie udało się ustalić.