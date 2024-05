Wypełniona niebezpiecznymi chemikaliami ciężarówka zniknie z Olkusza. Co z halą, w której jest znacznie więcej takich odpadów? Zobacz wideo

Odpady zgromadzone w samochodzie oklejonym logotypami Poczty Polskiej niebawem znikną z terenu. Kosztami za ich usunięcie Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie chciał obciążyć Emalię S.A. Jak podkreślił rzecznik prasowy instytucji Michał Latos to właśnie Emalia została wskazana w postępowaniu administracyjnym jako posiadacz tych odpadów.

- W sprawie drugiej części odpadów, czyli tej zgromadzonej na terenie hali należącej do Emalii S.A to wystąpiliśmy do posiadacza odpadów, którego wskazał nam sąd z informacją, że będziemy wszczynali wobec niego postępowanie administracyjne tak, aby go przymusić do usunięcia odpadów. Oczywiście jeżeli przymusy nie wpłyną na posiadacza odpadów to docelowo zajmie się tym gmina natomiast chcemy skorzystać z wszelkich środków, aby to nie mieszkańcy miasta i gminy Olkusz płacili za to, że nieodpowiedzialni przedsiębiorcy dokonali takich działań przestępczych na terenie Olkusza - mówił w rozmowie z "Gazetą Krakowską" rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz