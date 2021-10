Biegli medycy zbadają kierowcę podejrzanego o spowodowanie katastrofy na zakopiance w Tenczynie

- Stanisław B. ma być ponownie zbadany przez biegłych po koniec tego roku - informuje Beata Florkow, szefowa myślenickiej prokuratury. - Z uwagi na podeszły wiek i stan zdrowia jest on corocznie kierowany przez tutejszą prokuraturę na badania przez biegłych lekarzy i psychologa celem ustalenia, czy z uwagi na jego aktualny stan zdrowa jest on zdolny brać udział w postępowaniu karnym - podaje prokurator Florkow.

Z dotychczasowych ustań wynika, że Stanisław B. jako kierowca mercedesa benz wykonał manewr na drodze i zjechał na przeciwległy pas jezdni, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku, czyli zderzenia autobusu z TIR-em. Ucierpiało wówczas ponad 40 osób. Głównie były to dzieci z jednej z warszawskich podstawówek podróżujące autokarem. Do najbardziej poszkodowanych należeli również kierowcy obu tych większych pojazdów.