Bilet do zdrowia dla Andrzeja. Lubianego kierowcę autobusów spod Tarnowa w walce z guzem mózgu wspiera armia osób [ZDJĘCIA] Paweł Chwał

Andrzeja dobrze znają mieszkańcy m.in. Lubczy, Zalasowej czy Skrzyszowa. Przez lata spotykali go za kierownicą autobusu, który kursował do Tarnowa. Woził też mieszkańców całego regionu na wycieczki, po całej Polsce i zagraniczne archiwum prywatne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Przez blisko 20 lat woził mieszkańców podtarnowskich miejscowości na trasie z Lubczy do Tarnowa - do pracy, szkoły czy na studia. Lubiany, kulturalny, z poczuciem humoru, prawdziwy kierowca z powołania. Z wycieczkami i pielgrzymkami Andrzej Kłusek objechał niemal całą Europę – od Portugalii po Ural, dowożąc każdą z nich bezpiecznie do celu. Dobrze znają go również piłkarze i kibice Bruk-Betu Termaliki. To z nim jeździli na mecze. Teraz pan Andrzej potrzebuje biletu do... zdrowia.