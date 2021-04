Biznes przy Floriańskiej albo Szewskiej? Kraków szuka chętnych na lokale użytkowe. Ale aukcja znów odwołana przez pandemię [ZDJĘCIA]

To już kolejna taka sytuacja. Aukcja na najem tych samych lokali pierwotnie miała się odbyć 31 marca. Jednak kilka dni przed tym terminem została odwołana z powodu III fali pandemii - wobec zwiększającej wtedy liczby zakażeń koronawirusem, a także z uwagi na wprowadzane większe ograniczenia i restrykcje.

Następnie ogłoszony został nowy termin aukcji, 30 kwietnia. Teraz jednak ZBK informuje, że odstępuje od przeprowadzenia aukcji w tym dniu - "w związku z utrzymaniem obowiązujących restrykcji i obostrzeń epidemicznych". Nie został podany nowy termin.

A co znalazło się w ofercie miasta, jakie lokale proponowało ono do wylicytowania potencjalnym najemcom? Poszukujący na swoją działalność niedużego pomieszczenia mogliby być zainteresowani lokalem przy ul. Straszewskiego 24, naprzeciwko Collegium Novum UJ. Ma on powierzchnię 17,96 metra kw. Lokal znajduje się na parterze kamienicy wpisanej gminnej ewidencji zabytków, ma wejście od frontu budynku. Pomieszczenie jest wyposażone w instalację elektryczną (do sprawdzenia i ewentualnie do wymiany) oraz wodno-kanalizacyjną.