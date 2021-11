Black Friday 2021. Promocje, rabaty i wyprzedaże w najpopularniejszych dyskontach. Co kupimy taniej w Lidlu, Biedronce, Auchan, Carrefour? Redakcja Kraków

Promocje i rabaty na Black Friday to coś, na co wszyscy czekamy już od początku listopada. W tym roku Czarny Piątek, czyli nieoficjalne święto promocji i rabatów przypada na 26 listopada. Większość sklepów, w tym także spożywczych, na ten czas organizuje ogromne wyprzedaże, podczas których można złowić produkty w naprawdę atrakcyjnych cenach - w niektórych placówkach nawet do -80 procent! Sprawdźcie wyprzedaże, które na Black Friday i Black Week przygotowały najpopularniejsze sklepy spożywcze - Lidl, Biedronka, Auchan i Carrefour. Poniżej znajdziecie krótkie opisy, a w galerii przykłady przecenionych produktów. Miłych zakupów!