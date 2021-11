Black Friday w Energylandii. Bilety w promocyjnych cenach do parku rozrywki Energylandia w Zatorze [ZDJĘCIA]

Black Friday w Energylandii. Jak zdobyć tańsze bilety do parku rozrywki w Zatorze?

Przez niemal siedem miesięcy, bo od 26.11.2021 do 24.06.2022 można będzie cieszyć się atrakcjami Największego Parku Rozrywki w Polsce w obniżonej cenie. Wszystko za sprawą Black Weeks, który zawita w Energylandii w dniach 15-26.11.2021. Już od 15 listopada w przedsprzedaży internetowej można będzie zakupić bilety w promocyjnej cenie, do – 40 zł w przypadku wejściówek dwudniowych i do –20 zł w przypadku wstępu jednodniowego! Bilety zakupione w promocji wykorzystać będzie można od 26.11.2021 do 24.06.2022, zgodnie z kalendarzem otwarcia Parku, a dostępne będą w cenach:

• bilet normalny od 140 cm – 129 zł /szt.

• bilet normalny 2-dniowy od 140 cm – 229 zł /szt.

• bilet ulgowy do 140 cm/ senior od 65 r.ż. – 89 zł /szt.

• bilet ulgowy 2-dniowy do 140 cm/ senior od 65 r.ż. – 159 zł /szt.