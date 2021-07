Bochnia. Marek Piekarczyk kończy 70 lat, niezwykły jubileusz legendy TSA z Bochni

Marka Piekarczyka odwiedzamy na tydzień przed urodzinami w jego domu w Bochni. Zastajemy go w ogrodzie, przy którym ma swoją pracownię. 25-arowa działka to enklawa spokoju w ścisłym centrum miasta, zaledwie trzy minuty na piechotę od dworca kolejowego. Jest dużo drzew i krzewów, o każdym z nich artysta potrafi z pasją opowiadać. - Zasadziłem tu wszystko poza tą potężną lipą i sosną - wskazuje. Ważnym elementem działki jest szklarnia, w której rosną dorodne pomidory i ogórki. Są też dwa wkopane w ziemię zbiorniki na deszczówkę do nawadniania upraw.

„Obdzieliłbym swoim życiem siedmiu facetów”

Siadamy w brzozowym zagajniku, gdzie rozpoczyna się nasza rozmowa.