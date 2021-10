Bochnia. Prawie 30 ton makulatury zebrano dla Afryki. Pieniądze przekazano na wyposażenie szkoły i przedszkola w Kamerunie [ZDJĘCIA]

- Do kontenerów zebraliśmy 14 180 kilogramów zużytego papieru i tektury. Natomiast bezpośrednio do bazy Ekombudu osoby indywidualne i instytucje przekazywały makulaturę w ilości 15 200 kilogramów. Łącznie zebraliśmy 29 380 kg. Siedem osób przekazało ofiary pieniężne - relacjonuje Maria Ślusarz, organizatorka akcji „Makulatura na misje”.

W sumie udało się zebrać 16 tys. zł. Pieniądze zostały przekazane na wyposażenie kolejnych sal szkolnych i przedszkolnych w Centrum Dziecka „Cite de vie - Mere Josepha w Yaounde, stolicy Kamerunu.

Od początku września do przedszkola i szkoły uczęszcza tam już 250 dzieci i ciągle zgłaszają się następni rodzice z prośbą o przyjęcie ich pociech. - Będzie to możliwe po wykończeniu i wyposażeniu następnych sal. Stanie się to dzięki wszystkim ludziom dobrej woli i o wrażliwym sercu, którzy włączyli się w akcję składania makulatury - dodaje Maria Ślusarz.