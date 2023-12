Boże Narodzenie. Pomysł na świąteczny obiad: rolada z boczku z grzybami [PRZEPIS]

Przepisem na roladę boczkową podzieliła się z nami nasza Czytelniczka Paulina Nosek.

Składniki

1,5 kg boczku bez kości

3 garście suszonych grzybów

2 białe cebule

4 ząbki czosnku

2 łyżeczki ziaren pieprzu

2 łyżeczki soli

2 szklanki wrzątku

50 g masła

2 liście laurowe

łyżka smalcu

Dodatkowo

kilka kawałków sznurka

Wykonanie

Grzyby zalać dwiema szklankami wrzątku. Odstawić na minimum dwie godziny, a najlepiej na całą noc. Boczek przekroić wszerz, nie przecinając do końca.

W moździerzu rozetrzeć ziarna pieprzu z solą, czosnkiem oraz liśćmi laurowymi. Przyprawami natrzeć mięso. Na patelni rozpuścić masło i podsmażyć pokrojoną w półksiężyce cebulę.

Grzyby odsączyć i dać na patelnię. Grzybowe nadzienie rozłożyć na mięsie i zwinąć ścisłą roladę. Obwiązać kawałkami sznurka w odstępach około 2 cm.

Mięso obsmażyć ze wszystkich stron na smalcu, przełożyć do garnka i zalać wodą z grzybów. Dusić na wolnym ogniu, pod przykrywką cztery godziny, po dwóch zmieniając stronę. Mięso przełożyć do naczynia żaroodpornego, piec w piekarniku nagrzanym do 200 stopni – grzanie z góry, aż skóra stanie się złota i chrupiąca (około czterdziestu minut).