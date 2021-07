Brzesko. Ukradł sprzęt wędkarski z samochodu, po czym poczuł skruchę i zgłosił jego znalezienie. Teraz grozi mu więzienie

Mężczyzna ukradł trzy wędki wraz z osprzętem o wartości 3 tysięcy złotych. Znajdowały się w niezamkniętym samochodzie osobowym typu hatchback, który stał przed jednym z supermarketów w Brzesku. - Wędki znajdowały się w bagażniku i były widoczne przez szybę - mówi Grzegorz Buczak, oficer prasowy policji w Brzesku.

Właściciel sprzętu zgłosił kradzież na policję. Kryminalni wszczęli dochodzenie. Tymczasem, złodziej dzień po kradzieży zadzwonił na komendę i powiedział, że znalazł wędki w zaroślach. Kryminalni spotkali się z nim i zabezpieczyli znalezisko. Opisana przez 53-latka historia wydała się im jednak mało wiarygodna.

- W rozmowie z policjantami mężczyzna twierdził, że nie ma z tą kradzieżą nic wspólnego, ale jego wyjaśnienia nie przekonały kryminalnych. W końcu, w trakcie dalszego rozpytywania 53-latek przyznał się policjantom, że to on dokonał kradzieży sprzętu wędkarskiego. Podkreślił, że dręczony wyrzutami sumienia chciał zwrócić sprzęt wędkarski, a by uniknąć odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo, chciał zwieść policjantów zmyśloną historią o przypadkowym znalezisku - relacjonuje Grzegorz Buczak.