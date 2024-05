Budowa trasy S7 Miechów-Szczepanowice. Kiedy tędy wyjedziemy na północ z Krakowa?

Obecnie Budowane są dwa odcinki drogi ekspresowej nr 7 na północ od Krakowa – 5,3 km odcinek między węzłami Miechów i Szczepanowice oraz 18,3 km trasy od węzła Widoma do Nowej Huty. Zaawansowanie prac na odcinku biegnącym dalej od Krakowa wynosi 77 proc. i wzrosło niewiele od zimy. Porównując zdjęcia widać jednak, że dała się ona we znaki inwestycji i robotnikom...

Są najnowsze zdjęcia GDDKiA z drona z budowy trasy S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Inwestycja nie tonie już w błocie jak to było jeszcze w lutym. Widać, że prace ruszyły pełną parą wraz z…

Krótszy odcinek biegnie przez rolnicze tereny Wyżyny Miechowskiej. Odcinek S7 Miechów – Szczepanowice pozwoli na ominięcie miasta od wschodu i południa. Teraz, po oddaniu do ruchu we wrześniu odcinka od Moczydła do węzła Miechów, kierowcy muszą zjechać z ekspresówki i przejechać na drogę krajową nr 7 północną obwodnicą Miechowa DW783. Nowa S7 nie łączy się bowiem bezpośrednio z dotychczasową DK7.

Odcinek S7 Miechów-Szczepanowice stanowi fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa – Rabka – Chyżne – Słowacja, stanowi element sieci kompleksowej TEN-T, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie miechowskim, na terenie miasta i gminy Miechów. Odcinek będzie miał ok. 5,3 km. Koszt inwestycji to ponad 162 mln zł. Odcinek możliwe, że będzie gotowy jesienią 2024 roku, ale czas pokaże...