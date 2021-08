Bukowina Tatrzańska. Przed nami 55. Sabałowe Bajania, czterodniowy festiwal folkloru polskiego

Sabałowe Bajaniach przyciągają do Bukowiny Tatrzańskiej już od 1967 roku. Na kilka dni przyjeżdżają na bukowiańskie wierchy gawędziarze, muzykanci i śpiewacy z Podhala, ale również z Orawy, Beskidu Śląskiego, z Żywiecczyzny, z Gorców, Ziemi Myślenickiej, Suskiej, Limanowskiej, z regionu górali Zagórzańskich, Ziemi Sądeckiej i Krakowskiej. Pojawiają się także górale spiscy, z Pienin, górale z Piwnicznej, górale babiogórscy, kliszczacy z Tokarni, muzykanci z Pogórza Krośnieńskiego, śpiewacy z Pogórza Gorlickiego, a także śpiewaczki z Baranowa Sandomierskiego, Ziemi Kurpiowskiej, Polesia, Śląska, Kaszub i z wielu innych jeszcze regionów. Wszyscy wspólnie grają i śpiewają, prezentują to z czego ich folklor słynie. Sabałowe Bajania to przeglądy konkursowe, ale nade wszystko spotkanie znajomych, miłośników muzyki, śpiewu i tańca. To także nie lada gratka dla turystów spędzających wakacje pod Tatrami.