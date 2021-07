Burzyn koło Tarnowa. Chłopiec wypadł przez okno na piętrze domu. Rannego do szpitala zabrał śmigłowiec LPR Paulina Marcinek-Kozioł

Do bardzo groźnego wypadku doszło w poniedziałek (19.07) wczesnym popołudniem w jednym z domów pod Tarnowem. 10-letni chłopiec wypadł przez okno wprost na betonowy chodnik. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala.