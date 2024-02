Były burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski skazany przez sąd w Krakowie. Nie będzie mógł ponownie ubiegać się o urząd burmistrza Bogusław Kwiecień

Były burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski nie będzie mógł ubiegać się ponownie o ten urząd Archiwum Polska Press / Andrzej Banaś

Były burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski nie będzie mógł ubiegać się ponownie o ten urząd, tak jak to wcześniej zapowiadał. Jego plany przekreśla wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, który skazał go na karę grzywny za przekroczenie uprawnień i dopuszczenia do samowoli budowlanej w czasie, gdy był burmistrzem.