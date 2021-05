Były piłkarz Wisły Kraków królem strzelców? Daniel Sikorski rozgrywa świetny sezon na Cyprze

Daniel Sikorski - lider Arisu

Aris nie gra w ekstraklasie. Jest bliski wejścia do niej, do końca sezonu pozostały już tylko dwa mecze. Dla Sikorskiego będzie to gra nie tylko o awans z drużyną, ale i tytuł króla strzelców ligi. No bo to Daniel jest piłkarzem, któremu Aris w tym sezonie zawdzięcza najwiecej.

Weźmy ostatnie mecze, ostatni miesiąc. Wyniki: 0:0, 2:1 - tu gol Sikorskiego (na 1:0), 2:0 - dwie bramki Sikorskiego, 2:0 - tu też dwie, 1:0 - no, zgadnijcie, kto strzelił - tak, też Daniel!